Incontro a breve Mandragora-Fiorentina per rinnovare. Sullo sfondo resta il Betis

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, analizza il mercato della Fiorentina anche per quel che riguarda il pacchetto mediano scrivendo che a giorni è atteso un incontro tra la dirigenza viola e i procuratori di Rolando Mandragora, in cui si discuterà del rinnovo di contratto. Il centrocampista, pilastro dei viola di Palladino la scorsa stagione, è stato cercato nei giorni scorsi dal Real Betis ma aspetta prima di conoscere l’entità dell’offerta che gli presenterà la dirigenza di Commisso.

Ad ora l’ex Torino è in scadenza nel 2026, con opzione per il 2027 al conseguimento delle venticinque presenze stagionali (tutte da almeno quarantacinque minuti). Rimane da capire l’esito del summit che avverrà tra l’entourage di Mandragora e la Fiorentina, con la volontà delle parti che collima nel proseguire insieme, mentre le sirene di mercato provenienti dal Betis restano sullo sfondo.