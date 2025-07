FirenzeViola Pradè e quel libro d'arte nell'incontro con Pioli: ecco di cosa si tratta

Il libro dai colori sgargianti che ieri ha attirato l’attenzione dei tifosi viola, immortalato tra le mani del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè durante il primo incontro con Stefano Pioli al Viola Park, non è ormai più un mistero. Firenzeviola.it è in grado di svelarne il contenuto: si tratta infatti di un catalogo d’arte, pubblicato dalla storica galleria e casa d'aste Pananti di Firenze, di cui il dirigente viola è molto amico in quanto appassionato di arte (al pari dell'ex dg Pantaleo Corvino).

Tempi d'asta

Il volume raccoglie una selezione di opere - tra dipinti e piccole sculture - realizzate tra il XVI e il XX secolo che saranno esposte dalla galleria fiorentina tra il 9 e il 16 luglio e successivamente battute all'asta il prossimo 17 luglio. Lo scatto tra Pioli e Pradè, subito ripreso e condiviso sui social dalla stessa Fiorentina, ha generato una valanga di commenti tra i tifosi, incuriositi da quel libro così poco "calcistico" in un contesto sportivo. Un dettaglio che ha aggiunto un tocco d’arte e cultura al primo contatto tra il nuovo tecnico viola e il dirigente, suggellando l’incontro tra calcio e bellezza, nel cuore del Rinascimento.