Torino, Vagnati vuole almeno un esterno in settimana: sondati Ikoné e Sottil

Nello spazio dedicato al mercato del Torino, Tuttosport sottolinea come il ds Vagnati voglia chiudere in questa settimana l'arrivo di almeno un esterno offensivo da regalare a Baroni per l'inizio della preparazione, con Cyril Ngonge e Gaetano Oristanio che risultano da tempo i primi nomi sul taccuino dei granata. Due piste che però stanno riscontrando più problemi per arrivare alla stretta finale e per questo il Toro si sta già guardando attorno sondando delle alternative: tra queste ci sono anche Jonathan Ikoné e Riccardo Sottil, rientrati alla Fiorentina dopo i prestiti deludenti a Como e Milan, oltre a Volpato.

Se non si sbloccasse l'impasse per Ngonge e Oristanio, il Torino potrebbe virare con decisione su nomi in seconda battuta.