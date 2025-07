FirenzeViola Campagna abbonamenti procede spedita: il dato aggiornato

Prosegue spedita la vendita degli abbonamneti, con code alle biglietterie di via Duprè, come documentato anche questa mattina da FirenzeViola. Alle 18 di oggi la Fiorentina ha venduto circa 8500 tessere. In questa fase si tratta ancora di prelazione per gli abbonati dello scorso anno, domani al via la fase anche per gli abbonati precedenti.