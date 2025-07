"Concretezza e serenità, Firenze meglio delle big". Ecco il parere de La Nazione

Nella sezione sportiva de La Nazione, il collega Riccardo Galli ha dedicato un fondo all'inizio di stagione della Fiorentina, analizzando il progetto che sta nascendo con le prime operazioni di mercato e il ritorno di Stefano Pioli in panchina: "Un allenatore di fascia alta. Con esperienza, carisma e personalità. Un mercato (dal rinnovo di De Gea al riscatto di Gud) acceso nel migliore dei modi, nonostante l’apprensione per il caso-clausola sul pezzo pregiato, Kean. La prospettiva di una gestione societario-tecnica segnata da ambizioni importanti. E’ questa la fotografia che racconta la ripartenza della Fiorentina. [...] Dunque, tolte Napoli e forse il progetto Roma (buona società e panchina affidata a Gasp, scommessa da vincere ma comunque stimolante), la Fiorentina può vantare un feedback che racconta uno status attuale più sereno rispetto a chi, dalla Juve alla Lazio, è alle prese con pressioni e progetti non esattamente semplici.

[...] E allora ecco che la solidità e la concretezza della ripartenza della Fiorentina spiccano. Con il clamore giusto ma tutto da evidenziare. Perché Firenze può davvero inserirsi lassù. E non solo per una concessione del destino ma perché lo merita".