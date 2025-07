Lamine Yamal, scoppia il caso: ha ingaggiato dei nani per il suo compleanno

In Spagna si è creato un caso attorno alla stella del Barcellona, Lamine Yamal, dopo la festa che ha organizzato per i suoi 18 anni. L’evento, che si è svolto sabato sera nei pressi di Barcellona con oltre 200 invitati - tra cui numerosi compagni di squadra - è stato oscurato da un episodio che ha scatenato indignazione: l’ingaggio di persone affette da nanismo.

A denunciare l’accaduto è stata l’ADEE, associazione spagnola che rappresenta le persone affette da acondroplasia e altre displasie scheletriche. In un comunicato diffuso domenica, l’organizzazione ha espresso "ferma condanna" per quanto avvenuto, annunciando anche "azioni legali e sociali per tutelare la dignità delle persone con disabilità". L’ADEE ha definito la vicenda "una pratica intollerabile" che, a suo dire, "perpetua stereotipi dannosi, alimenta la discriminazione e lede l’immagine e i diritti delle persone affette da nanismo, così come di tutte le persone con disabilità".

La polemica arriva in un momento delicato per il giovane talento blaugrana, che si appresta a iniziare una stagione importante con il Barça. Per il momento, né Yamal né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’episodio, che sta facendo molto discutere sui media spagnoli e sui social. Una festa da ricordare, ma non per le ragioni sperate.