Che spinta dai tifosi: sold out stasera il Viola Carpet, abbonamenti già a quota 7mila

Questo lunedì 14 luglio inaugurerà l'inizio del ritiro estivo della Fiorentina e quindi la stagione 2025/26, con la società che ha voluto dedicare anche una serie di momenti ai tifosi per stringersi insieme più che mai in vista del ritorno in campo. È il caso del Viola Carpet, la serata indetta dal club per questa sera, quando al Viola Park sfileranno la squadra maschile, femminile e la Primavera davanti al pubblico per la presentazione. E proprio i sostenitori hanno risposto presenti aggiudicandosi circa 3000 biglietti per l'accesso all'evento, ben nutrito quindi per segnare l'avvento della nuova annata.

Gli stessi tifosi che stanno facendo andare avanti a gonfie vele anche la campagna abbonamenti, già arrivata a quota 7000 dopo neanche una settimana dall'inizio della vendita rispetto all'anno scorso, quando per raggiungere il sold-out di abbonamenti (la quota - come stavolta - era di 12mila tessere al massimo, complici i lavori allo stadio che da settembre però vedrà la riapertura parziale di alcuni settori) servirono ventisei giorni: la sensazione è che in questo caso per il tutto esaurito servirà attendere molto meno. A riportarlo è La Nazione.