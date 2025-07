Beltran, oltre al River c'è un primo sondaggio del Sassuolo

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran potrebbe lasciare il club viola, con un'offerta da circa dieci milioni di euro, cessione che lascerebbe spazio per Sebastiano Esposito sempre corteggiato dal Cagliari. Una possibilità per Beltran è il suo ritorno a casa, in Argentina, al River dal quale è arrivato due stagioni fa. Un'altra, secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, potrebbe essere il Sassuolo che ha effettuato un primo sondaggio per capire qualcosa di più sui dettagli economici dell'affare. Beltran nel biennio viola ha collezionato 91 presenze e realizzato sedici reti.