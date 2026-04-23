Gli obblighi condizionati, CorSport: "Solo Infantino e Lucchesi"

Gli obblighi condizionati, CorSport: "Solo Infantino e Lucchesi"FirenzeViola.it
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Oggi alle 11:57Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio, parlando dei prestiti della Fiorentina, scrive che ci sono due giocatori per cui varrà l’eventuale obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Gino Infantino rimarrà all’Argentinos Junior, per un prezzo simbolico, in caso di salvezza dei sudamericani. L’obbligo condizionato di Lorenzo Lucchesi al Monza è, invece, fissato a 0,25 milioni. 