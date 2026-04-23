Gudmundsson sotto esame, Gazzetta: "Decisive le ultime 5 gare"

Gudmundsson sotto esame, Gazzetta: "Decisive le ultime 5 gare"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:10Rassegna stampa
di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, si occupa del futuro di Albert Gudmundsson. La rosea scrive di un calciatore, l’islandese, che non ha ancora fatto il salto di qualità, cosa che non può essere giustificata dal sistema di gioco poco favorevole. Le ultime cinque giornate - si legge - serviranno come prova d’appello e senza un cambio di marcia può finire sul mercato: se arriveranno offerte adeguate verranno valutate, a meno che non ci sia un deciso cambio di marcia.