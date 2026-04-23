La Fiorentina e i gol di testa. CorSport: "Ne ha subiti più di tutti in A"
FirenzeViola.it
Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina è la squadra che ha subito più gol in Serie A su colpo di testa: 12 nella fattispecie. A pari merito con Lecce e Verona. Ma la squadra di Vanoli è quella che, in proporzione, subisce più reti così: 12 sulle 35 incassate in totale.
Questo significa che più del 34% dei gol scaturiscono dal medesimo fondamentale. E anche De Gea c'entra nella costruzione di questo record. Per impostazione e caratteristiche l'ex United si sente più a suo agio sulla linea di porta, per questo abbandona mal volentieri la sua zona di comfort per evitare di cimentarsi in un fondamentale in cui non ha mai brillato, le uscite.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaQuale futuro per Rugani? Permanenza in bilico tra formula del riscatto e minutaggio ridotto
Lorenzo Di BenedettoIl tempo di pensare al futuro è già arrivato e la domanda da farsi è solo una: quali sono le ambizioni della proprietà? Giuseppe Commisso dica a Firenze quali sono le sue intenzioni. La scelta dell'allenatore sarà solo una conseguenza
Angelo GiorgettiPunto sbarbato a Lecce e salvezza più vicina. E ora i cambiamenti: 15 operazioni in entrata e le idee di Paratici per ristrutturare il club. Potrà intervenire in ogni settore? Il nodo allenatore, un mercato difficile e lo scouting rifondato
Mario TeneraniViola chiudi la pratica salvezza. Soliti assenti, ma può toccare a Rugani. Vanoli grandi numeri, però c’è la pista estera. Serve cancellare un’annata disastrosa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com