La Fiorentina e i gol di testa. CorSport: "Ne ha subiti più di tutti in A"

La Fiorentina e i gol di testa. CorSport: "Ne ha subiti più di tutti in A"FirenzeViola.it
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Oggi alle 13:13Rassegna stampa
di Redazione FV

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina è la squadra che ha subito più gol in Serie A su colpo di testa: 12 nella fattispecie. A pari merito con Lecce e Verona. Ma la squadra di Vanoli è quella che, in proporzione, subisce più reti così: 12 sulle 35 incassate in totale.

Questo significa che più del 34% dei gol scaturiscono dal medesimo fondamentale.  E anche De Gea c'entra nella costruzione di questo record. Per impostazione e caratteristiche l'ex United si sente più a suo agio sulla linea di porta, per questo abbandona mal volentieri la sua zona di comfort per evitare di cimentarsi in un fondamentale in cui non ha mai brillato, le uscite. 