RFV Capozucca: "Consigliai la Fiorentina a Gasp, ecco cosa mi disse"

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Così il direttore sportivo, Stefano Capozucca, a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?": "Adesso è facile dire tante belle parole su Vanoli, ma è subentrato in un momento molto delicato per la Fiorentina. Che era in fondo alla classifica. La squadra ne è venuta fuori anche per merito dell’allenatore, che secondo me ha dato qualcosa di importante".

Lei ripartirebbe da un allenatore diverso?

"La Fiorentina si è affidata a un manager, a un direttore esperto e molto capace. Cioè Paratici. Che avrà valutato attentamente il lavoro di Vanoli. Un direttore deve lavorare con un tecnico di cui conosce tutto: pregi e difetti".

Qual è stato l’allenatore con cui ha avuto maggiormente questo tipo di rapporto?

"Ho lavorato otto anni con Gasperini, che ha una grande personalità. Non bisogna raccontargli bugie, altrimenti diventa una iena. Bisogna avere un rapporto franco con lui. È esigente, pretende".

Sarebbe mai possibile immaginarselo alla Fiorentina?

"Due/tre anni fa gli dissi: ‘La tua squadra ideale sarebbe la Fiorentina, perché c’è un centro sportivo straordinario, una Proprietà forte, una buona politica sui giovani’. Lui mi rispose che il pubblico di Firenze lo odiava per la storia di Chiesa. In ogni caso era una mia idea, glielo proposi io".

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