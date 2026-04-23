Nuovo nome per la panchina, La Nazione: "Si tratta di Hurzeler"

Nuovo nome per la panchina, La Nazione: "Si tratta di Hurzeler"
Oggi alle 08:00Primo Piano
di Redazione FV

L’edizione odierna de La Nazione scrive che la Fiorentina sembra intenzionata a prendere in considerazione un figura nuova per la panchina. Si tratta di Fabian Hurzeler, oggi allenatore del Brighton, che oltre a essere tentato dall’Italia si porterebbe dietro caratteristiche tattiche che si sposano bene con quello che la Viola dovrà fare per ridare ai tifosi un po’ di entusiasmo magari accompagnato da un calcio apprezzabile. 