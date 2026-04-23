Fiorentina-Sassuolo: sarà Livio Marinelli l'arbitro della partita del Franchi
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Come di consueto l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 34esima giornata di Serie A. La Fiorentina è occupata contro l'ottimo Sassuolo di Fabio Grosso sabato alle 12:30 al Franchi. La partita è stata affidata a Livio Marinelli, che sarà coadiuvato dagli assistenti Cortese e Costanzo e dal quarto uomo Turrini. Nelle sale Var del centro tecnico di Lissone ci saranno Cosso al Var e Guida come Avar.
Di seguito la squadra arbitrale al completo:
MARINELLI
COSTANZO – CORTESE
IV: TURRINI
VAR: COSSO
AVAR: GUIDA
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