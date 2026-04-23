Fiorentina-Sassuolo: sarà Livio Marinelli l'arbitro della partita del Franchi

Fiorentina-Sassuolo: sarà Livio Marinelli l'arbitro della partita del FranchiFirenzeViola.it
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 12:30Primo Piano
di Redazione FV

Come di consueto l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 34esima giornata di Serie A. La Fiorentina è occupata contro l'ottimo Sassuolo di Fabio Grosso sabato alle 12:30 al Franchi. La partita è stata affidata a Livio Marinelli, che sarà coadiuvato dagli assistenti Cortese e Costanzo e dal quarto uomo Turrini. Nelle sale Var del centro tecnico di Lissone ci saranno Cosso al Var e Guida come Avar.

Di seguito la squadra arbitrale al completo:

MARINELLI

COSTANZO – CORTESE

IV:      TURRINI

VAR:     COSSO

AVAR:     GUIDA