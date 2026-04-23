FirenzeViola Quale futuro per Rugani? Permanenza in bilico tra formula del riscatto e minutaggio ridotto

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Uno dei temi che la Fiorentina dovrà affrontare da qui al termine della stagione per quanto riguarda la programmazione della rosa del prossimo anno è certamente collegato alla decisione da prendere sul futuro dei diversi giocatori arrivati in prestito nel corso del mercato invernale. Uno di questi è Daniele Rugani, prelevato dalla Juventus sul gong di fine mercato con la formula del prestito oneroso a 500 mila euro con diritto di riscatto a 2 milioni di euro che diventa obbligatorio al raggiungimento di 5 presenze da almeno 45 minuti nel girone di ritorno con i Viola.

Il minutaggio in Viola

Il difensore classe 1994 non si è però per il momento rivelato essere quel profilo di esperienza e affidamento, sia tecnico che fisico, di cui la Fiorentina aveva bisogno sia nel breve periodo, ma soprattutto anche pensando a lungo termine. I 171 minuti fino ad ora giocati, con un esordio da incubo a Udine contro l’Udinese, a cui poi ha fatto seguito una sola presenza da titolare, quella al Franchi contro la Lazio, sono l'emblema della sua esperienza a Firenze.

La prestazione contro la Lazio e i problemi fisici

Certo, una naturale ripresa con una buona prova contro i biancocelesti c'è stata, senza ovviamente clamorosi picchi, ma nonostante ciò il suo poco utilizzo e i precedenti in quanto ad infortuni devono fare riflettere la società sul suo riscatto, nonostante la cifra pattuita con la Juventus non sia elevatissima. Rugani infatti è un difensore che negli anni ha spesso patito problematiche fisiche che gli hanno impedito di avere continuità di rendimento ed in generale rispetto ad di inizio carriera sembra regredire di livello ogni anno che passa.

Il futuro a Firenze

Resta sicuramente un giocatore affidabile che in una rosa, come alternativa, può anche essere tenuto, ma non può rappresentare il futuro di una squadra che dovrà rilanciarsi in campionato dopo l’annata terribile vissuta. Tanto ovviamente dipenderà anche dal prossimo allenatore della Fiorentina. Se sulla panchina gigliata infatti dovesse per esempio arrivare Maurizio Sarri, nome più desiderato dai tifosi, il profilo di Rugani, che il tecnico toscano ha già allenato ai tempi dell’Empoli e della Juventus, potrebbe tornare più che utile. Viceversa con altri profili saranno da fare altri tipi di ragionamenti.