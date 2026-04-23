Futuro in bilico per Gud. RepFi: "La Fiorentina non esclude nulla"

Futuro in bilico per Gud. RepFi: "La Fiorentina non esclude nulla"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:52Primo Piano
di Redazione FV

Come scrive la Repubblica (ediz. Firenze) la permanenza di Albert Gudmundsson alla Fiorentina passerà da un confronto operativo con il direttore sportivo Fabio Paratici, per stabilire se il ragazzo possa essere ancora funzionale o se sia meglio per tutti dirsi addio dopo due annate non positive. La società al momento non esclude nulla e si siederà ad ascoltare qualora dovessero arrivare delle richieste per lui. 