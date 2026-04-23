Totoallenatore, La Nazione: "Sarri vivo, ma Tedesco più facile"

Totoallenatore, La Nazione: "Sarri vivo, ma Tedesco più facile"FirenzeViola.it
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Oggi alle 11:31Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione fa il punto sulla girandola di nomi che si fanno per la panchina viola. Il nome sempre vivo è quello di Maurizio Sarri, che però si porta dietro alcune difficoltà: forse ingaggio, garanzie tecniche e un passato con altre figure della società non ancora resettato. Poi ci sono le candidature di Maresca e Farioli, profili intriganti e ambiziosi. Non solo. Occhio a Domenico Tedesco, che potrebbe essere più facile del previsto. I viola, guardando all’estero, sono però più attratti dalla figura di Andoni Iraola del Bournemouth e conosciuto da Paratici.