Kean a petto in fuori. CorFio: "Più conclusioni e duelli di tutti"

Kean a petto in fuori. CorFio: "Più conclusioni e duelli di tutti"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:44Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere Fiorentino dedica ampio spazio a Moise Kean nella sua edizione odierna. Il quotidiano scrive che l’attaccante non si è mai tirato indietro quando si è trattato di giocare sul dolore, grazie alle infiltrazioni. Un atteggiamento che trova conferma anche in alcuni dati. L’ex Juve non è solo il capocannoniere viola in campionato (8 reti) o quello che ha tentato più conclusioni (98, 27 nello specchio) ma è anche quello che ha ingaggiato più duelli: 228. Segno di come si sia sempre e comunque messo a peto in fuori per il bene della squadra, Nazionale compresa ovviamente. 