I prestiti con diritto, CorSport: "Da Valentini a Sohm, ecco le cifre"
Nel focus sui prestiti di rientro, il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma anche sui calciatori per cui vale la formula del prestito con diritto di riscatto. Valentini gioca all’Hellas Verona che, se vorrà, potrà confermarlo per 4 milioni di euro. La stessa cifra che dovrebbe sborsare il Paok per riscattare Bianco. Così come il Sassuolo potrà trattenere Nzola per 3,5 milioni.
Nel mercato di gennaio la Fiorentina si è privata di Richardson, finito al Copenaghen dove probabilmente non rimarrà: in caso contrario i viola incasseranno 10 milioni. Stesso discorso per Sohm al Bologna, in prestito con diritto fissato a 14 milioni. Occhio anche a Moreno al Levante e Amatucci al Las Palmas, le cui eventuali permanenze costerebbero ai rispettivi club 15 e 5 milioni.
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