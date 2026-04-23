Gud non ingrana, RepFi: "Ombra sbiadita di quello visto a Genova"
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La Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma sul rendimento di Albert Gudmundsson che non riesce a convincere. Di certo - si legge - in una stagione in cui non ha funzionato quasi nulla l’islandese non è stato l’unico ingranaggio a stridere. Ma da un giocatore con il suo talento la piazza si aspettava finalmente il salto di qualità.
E invece l’annata dell’ex Genoa, la seconda in maglia viola, ha di nuovo il sapore dell’incompiutezza. I suoi numeri per la verità non sono neppure così terribili: 41 presenze, 10 reti (di cui 5 su rigore) e 6 assist. Quel che è mancato è la continuità. Fino a oggi Gud è stato l’ombra sbiadita del calciatore sfacciato e tecnicamente dominante visto in Liguria.
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