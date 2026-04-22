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Infantino, rimarrà all’Argentinos Junior in caso di salvezza: il punto

Infantino, rimarrà all’Argentinos Junior in caso di salvezza: il puntoFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:13Primo Piano
di Niccolò Santi

Tra i giocatori che la Fiorentina ha ceduto in prestito lo scorso gennaio c’è Gino Infantino. Il centrocampista classe 2003 è passato all’Argentinos Junior dove ha collezionato fino a questo momento 3 presenze. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il club sudamericano detiene l’obbligo di riscatto per una cifra simbolica, condizionato all’eventuale salvezza. A proposito della quale non si saprà nulla fino a fine 2026 visto che il campionato argentino si sviluppa nell’arco dell’anno solare.