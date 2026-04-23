Forte stima tra Grosso e Paratici, La Nazione: "Il suo modulo tipo"

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La Nazione dedica ampio spazio all’opzione Fabio Grosso per la Fiorentina. Il tecnico del Sassuolo - si legge - è tra i più accreditati per sostituire Vanoli a Firenze, e punta a chiudere la stagione sopra i 50 punti. Si tratta di un profilo che piace per serietà, equilibrio e capacità di gestione del gruppo. L’ex campione del mondo ha costruito la sua carriera da allenatore step by step, passando anche dall’esperienza al Lione e ripartendo dalla Serie B, dove ha dominato con il Sassuolo.

La sua idea di calcio si basa su un 4-3-3 flessibile e riconoscibile, mentre il suo carattere pacato e poco incline ai colpi di testa viene considerato un punto di forza. In più Grosso ha già lavorato con Fabio Paratici alla Juventus. I due si conoscono e si stimano. Caratterialmente si sposano alla perfezione.