Caso escort, Repubblica: “Spunta un giocatore della Fiorentina”

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Sono 64 i nomi dei giocatori dei vari club, molti di Serie A, presenti nel decreto di perquisizione dei pm che indagano sul “Ma.De”, cioè l’agenzia delle escort che organizzava serate e servizi extra nei locali più esclusivi di Milano. Secondo quanto riporta la Repubblica (ediz. Milano) verranno fatti approfondimenti su giocatori di Lazio (Cancellieri e Nuno Tavares), Torino (Casadei), Empoli (Degli Innocenti), Udinese (Ehizibue e Okoye), Monza (Mota Carvalho), Sassuolo (Mulattieri e Pinamonti), Fiorentina (Ndour).

I giocatori non sono indagati né lo saranno: l’acquisto di prestazioni sessuali non è reato, a differenza dello sfruttamento della prostituzione, reato contestato ai capi dell’agenzia, Emanuele Buttini e Deborah Ronchi. Né al momento si può definire con certezza il ruolo degli sportivi nelle serate. Sono finiti nelle carte perché citati nelle intercettazioni e l’analisi dei cellulari mira a capire il loro eventuale coinvolgimento.