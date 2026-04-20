Viola chiudi la pratica salvezza. Soliti assenti, ma può toccare a Rugani. Vanoli grandi numeri, però c’è la pista estera. Serve cancellare un’annata disastrosa

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Stasera un dolce clima - si giocherà in notturna a 18 gradi - accompagnerà le squadre in campo, ma Lecce e Fiorentina avranno stati d’animo diversi. Per i salentini sarà davvero l’ultima chiamata per sperare ancora nella permanenza in serie A. Per la Fiorentina, invece, ci saranno due risultati su tre a favore, perché anche un punto non sarebbe da disprezzare. Con la vittoria, però, i viola potrebbero chiudere la pratica salvezza. Andrebbero a più 11 sul Lecce e più 10 sulla Cremonese a 5 giornate dal termine. Praticamente un sogno se pensiamo solo a poche settimane fa, ma qualcosa evidentemente è cambiato. La Fiorentina nelle ultime 9 partite ha fabbricato 18 punti, mentre il Lecce nell’identico percorso ha vinto solo in due occasioni e perso 7 gare. I viola hanno sgassato mentre Lecce e Cremonese sono rimaste impantanate nella loro condizione assai deficitaria.

Ma ci sono delle controindicazioni che vanno messe sul piatto: per i viola il campo di Via del Mare è sempre stato abbastanza duro da digerire e la sfida di oggi sarà la terza in 7 giorni. Considerando poi il grande consumo di energie, purtroppo valso a nulla, di giovedì scorso contro il Crystal Palace. Gia’ alla fine del primo tempo alcuni giocatori di Vanoli davano segnali inequivocabili di stanchezza. Una partita, quella con gli inglesi, giocata ad alta intensità, merce rara pensando al campionato italiano. Poiché le assenze per Vanoli saranno sempre le stesse, fuori ancora Kean - e la vicenda della tibia, come confermato dal fratello, sembra affar serio e probabilmente di antica provenienza - Parisi e Fortini, oltre a Lamptey scomparso dai radar da mesi e del quale forse primo o poi lo staff medico ci darà conto, la formazione potrebbe essere questa: davanti a De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri e Gosens. Fagioli come regista e poi linea a quattro con Solomon e Gud esterni, Mandragora e Ndour interni, seppur Brescianini sia stato recuperato. In avanti Piccoli. Attenzione, però, perché la presenza di Rugani, se confermata, potrebbe portare alla riproposizione del modulo anti-Crystal Palace, cioè difesa a tre, quattro nel mezzo, due trequartisti e una punta centrale. Giocando più o meno sempre i soliti è possibile che qualcuno abbia pochi litri di carburante a disposizione.

Sono giorni in cui si parla molto di Vanoli e della sua riconferma. Le sue quotazioni sono in crescita e non c’è niente di sbagliato, visto che i numeri del tecnico sono rilevanti. In 4 mesi è cambiato il mondo, tanto che da una salvezza da conquistare all’ultima giornata siamo passati addirittura ad un mese di anticipo per il raggiungimento della meta. E’ normale che Paratici stia facendo una riflessione ed è giusto perché Vanoli se la merita. Questo non significa, però, che l’attuale allenatore venga sicuramente confermato anche per la stagione ventura. Saranno fatte molte valutazioni, il tempo per fortuna non manca. Solo che Vanoli è passato da una status di precario a quello di candidato forte per una possibile permanenza in riva all’Arno. Le alternative? Grosso è certamente un nome gradito al diesse viola, lo conosce troppo bene. Tra un direttore sportivo e un allenatore deve esserci empatia, una sintonia fatta di quotidiana interlocuzione. Chi pensa il contrario forse non ha a che fare col pallone. Ma le voci raccontano pure di un faro puntato sull’estero e in particolare sulla Premier, campionato affascinante del quale Paratici sa molto. Sarà una partita divertente da seguire quella della futura panchina viola. Con Vanoli, sia chiaro, pronto a giocarsi le proprie carte con grande determinazione. Ora, però, c’è un’esigenza impellente: cancellare prima possibile un’annata disastrosa. Per urlare al pianeta viola: “Mai più”. Questo dovrà essere il primo obiettivo concreto della società. Per non ripetere errori che resteranno a prescindere impressi nella memoria collettiva.