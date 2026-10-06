Verso Genoa-Fiorentina, resta il dubbio sulla sinistra tra Viery e Valdepenas
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Dopo due settimane di lavoro al Viola Park, con doppie sedute dedicate soprattutto alla preparazione atletica, da oggi l’attenzione in casa Fiorentina sarà rivolta alla gara di sabato alle ore 15.00 in casa del Genoa. In tal senso restano ovviamente da sciogliere alcuni dubbi di formazione per Paolo Vanoli, tra cui quello legato a Mastantuono e il ballottaggio sulla fascia sinistra tra Viery e Valdepeñas.
Intanto, durante la pausa, alcuni viola si sono concessi qualche giorno di vacanza: tra questi lo stesso Viery, protagonista a Parigi di una romantica proposta di matrimonio alla compagna Isadora sulle rive della Senna. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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