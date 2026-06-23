Beltran ancora non ha accettato il River: una sua cessione sbloccherebbe il mercato viola

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La Fiorentina per poter dare una svolta al proprio mercato ha bisogno di liquidità, e in questo momento a garantirla potrebbe essere la cessione di uno dei tantissimi esuberi. Il più discusso in questo momento è Lucas Beltran: di rientro dal mediocre prestito al Valencia il Vichingo ha già le valigie in mano, con i viola che vogliono liberarsi del suo ingombrante stipendio (1,8 milioni a stagione) e che hanno raggiunto un accordo di massima con il River Plate, club da cui lo avevano prelevato nell’estate del 2023 per ventiquattro milioni.

La Fiorentina è disposta ad accettare i sette-otto milioni che mettono sul piatto gli argentini, adesso però la palla passa al calciatore, in questo momento in vacanza. Beltran non ha fatto pervenire per adesso nessuna risposta al club di Paratici, anche se dall’Argentina dicono che non sia ancora convinto di tornare ai millionarios. La sua cessione sbloccherebbe, in parte, il mercato. Lo riporta il Corriere dello Sport.