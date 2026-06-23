Franchi, copertura in fase avanzata e lavori regolari: Firenze guarda a Euro 2032

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Prosegue il percorso di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, tema che continua a occupare il centro del dibattito cittadino. Nel pomeriggio di ieri è arrivato un nuovo aggiornamento sullo stato di avanzamento dell'intervento, illustrato dal Comune di Firenze. Da Palazzo Vecchio, il direttore dei servizi tecnici Alessandro Dreoni ha confermato che il cronoprogramma procede secondo le tempistiche previste: «I lavori stanno andando avanti con regolarità. Le due travi principali della copertura sono già state completamente installate, mentre è in corso il montaggio delle capriate che completeranno la struttura. I 40mila posti del Franchi garantiranno tutti una visuale ottimale. Esistono anche alcuni posti a visibilità ridotta, ma non rientrano nel conteggio complessivo», ha spiegato Dreoni.

La prossima tappa fondamentale, rimarca questa mattina il Corriere dello Sport, è fissata al 31 luglio, data entro la quale dovrà essere presentata la candidatura di Firenze come città ospitante di Euro 2032. Entro lo stesso termine, la Fiorentina sarà chiamata a consegnare al Comune la propria proposta di project financing.