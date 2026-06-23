Paratici non vuole privarsi di De Gea: per la Gazzetta dello Sport la cessione è un'ipotesi remota

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Nonostante le numerose sirene di mercato e un ingaggio particolarmente importante, il direttore sportivo Fabio Paratici non sembra intenzionato a privarsi di David De Gea. Lo spagnolo, rimarca stamani La Gazzetta dello Sport, continua infatti a rappresentare una garanzia assoluta tra i pali e sostituirlo con un profilo dello stesso livello sarebbe tutt'altro che semplice per la Fiorentina. Per questo motivo, più che un problema da gestire, De Gea viene considerato una risorsa fondamentale per il presente e il futuro della squadra viola. Anche il portiere, dal canto suo, si trova molto bene a Firenze, come dimostra anche la fascia da capitano indossata nell'ultima stagione.

All'orizzonte c'è però una novità significativa: il cambio del preparatore dei portieri. Sebbene De Gea fosse particolarmente legato allo staff precedente, potrebbe instaurare presto un ottimo rapporto con Claudio Filippi, professionista che nel corso della sua carriera ha saputo conquistare la fiducia di tutti i portieri allenati, a partire da Gianluigi Buffon. A oggi, dunque, l'ipotesi di una separazione appare remota. Soltanto un'offerta di altissimo livello da parte di un top club, capace di soddisfare sia le richieste della Fiorentina sia le ambizioni del giocatore, potrebbe cambiare gli scenari e rimettere tutto in discussione.