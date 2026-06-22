Calciomercato CSC Flash: La Fiorentina vuole cedere Comuzzo in prestito. Beltran sfoglia la margherita

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Le ultime notizie sul mercato della Fiorentina passano come sempre da "Chi si compra?" in versione 'Flash'. Oggi Comuzzo, Beltran e Thorstvedt protagonisti

Torna l'appuntamento quotidiano con il Chi si compra? in versione 'Flash' con una nuova settimana dedicata, come sempre, alle principali trattative di casa Fiorentina.

Comuzzo può partire in prestito

Paratici lo aveva fatto intendere pochi giorni fa nel corso dell'ultima conferenza stampa: Pietro Comuzzo è un patrimonio della Fiorentina, ma per valorizzarlo potrebbe rendersi necessaria anche una strada diversa dalla permanenza. In questi giorni la linea pare proprio essere questa, ovvero la cessione in prestito con diritto di riscatto per rilanciarne carriera e fiducia.

Beltran non ha ancora risposto al River Plate

Intanto Lucas Beltran non ha ancora sciolto le riserve a proposito dell'offerta, già accettata dalla Fiorentina, per un suo ritorno al River Plate. Come già accaduto in passato, l'argentino sfoglia la margherita perché vorrebbe restare in Europa. Il fallimento dell'esperienza al Valencia però, potrebbe spingerlo a tornare in patria per rilanciarsi.

Thorstvedt vuole vestirsi di viola

Infine Kristian Thorstvedt spinge per vestire la maglia viola. Già cercato a gennaio, il giocatore impegnato al Mondiale con la Norvegia ha dato mandato ai propri agenti di trovare un'intesa con viola e Sassuolo per il suo approdo al Franchi. Nell'operazione non è da escludere l'ipotesi di un inserimento di una contropartita: Simon Sohm potrebbe fare al caso dei neroverdi.