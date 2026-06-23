Viola, prende quota l'ipotesi Mandas: prima però va chiarito il futuro di De Gea
Porte girevoli in casa Fiorentina. Il club viola infatti ha messo nel mirino Mandas, portiere della Lazio, con Paratici che però prima di provare l'affondo per il giocatore biancoceleste, dovrà accompagnare De Gea nella direzione di un futuro che accontenti tutti. Detto questo, che il ribaltone fra i pali possa essere molto di più di una semplice indiscrezione di mercato, lo si capisce bene dalla mossa dell’ingaggio del nuovo preparatore dei portieri, ovvero Claudio Filippi. Profilo di altissima qualità.
Mettere però sotto contratto Mandas non sarà un’operazione low cost anche perché è oggettivamente alta la quotazione di 15 milioni che la Lazio ha fatto scrivere sul contratto del Bournemouth, club in cui il giocatore è andato in prestito a gennaio. Sicuro che la base di una trattativa con la Fiorentina potrà svilupparsi anche su una cifra più bassa, magari attorno ai 12 milioni. Lo riporta La Nazione.
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