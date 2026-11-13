Fiorentina, bilancio in rosso: l'analisi del Corriere Fiorentino sugli investimenti

La Fiorentina chiude il bilancio al 30 giugno 2026 con numeri pesantissimi. Come riportato dal Corriere Fiorentino, il club viola ha registrato una perdita di 136,4 milioni di euro, contro i 23,2 milioni dell'esercizio precedente, a fronte di un valore della produzione di 153 milioni. Un passivo senza precedenti nella storia della società, che ha già comportato una multa Uefa da 6 milioni di euro.

Per sostenere il club, la proprietà ha versato 100 milioni di euro, consentendo al patrimonio netto di salire da 250 a 350 milioni. Il presidente Joseph Commisso ha inoltre approvato un ulteriore apporto di capitale da 15 milioni, con l'obiettivo di proseguire il progetto avviato dal padre Rocco.

A pesare sui conti è soprattutto l'aumento dei costi del personale, cresciuti di oltre 36 milioni, con un monte ingaggi complessivo arrivato a circa 121 milioni di euro. Gli oneri totali hanno invece superato quota 300 milioni, mentre il calo delle plusvalenze ha ulteriormente aggravato la situazione. Incide anche la risoluzione contrattuale di Stefano Pioli, costata circa 10 milioni.

Il quotidiano si sofferma infine sugli investimenti del ds Fabio Paratici, che ha avuto a disposizione altri 130 milioni per il mercato. Tra le operazioni più onerose figurano Atta (26,3 milioni), Oulai (26 milioni) e Pellegrino (22,1 milioni). Parallelamente, il dirigente ha lavorato per ridurre il monte ingaggi, mentre alcune scelte contabili, tra cui quelle relative a Piccoli e Nzola, sono state effettuate per alleggerire i bilanci futuri.