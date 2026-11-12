Il futuro a Firenze di Joao Mario condiziona il mercato della Juventus: ecco perché

Il futuro a Firenze di Joao Mario condiziona il mercato della Juventus: ecco perchéFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Il futuro di Joao Mario alla Fiorentina potrebbe avere conseguenze dirette anche sulle prossime mosse della Juventus. I bianconeri dovranno infatti trovare una sistemazione per almeno uno degli esterni di cui sono proprietari e molto dipenderà proprio dalla permanenza o meno del portoghese a Firenze. Se il giocatore dovesse lasciare la Viola a fine anno per fare ritorno in bianconero dopo il prestito, diventerebbe necessario individuare un'altra soluzione, mentre non è esclusa la possibilità di ricorrere a un innesto temporaneo a gennaio, rimandando il grande investimento alla prossima estate. Lo riporta stamani il Corriere dello Sport.