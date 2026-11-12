Il futuro a Firenze di Joao Mario condiziona il mercato della Juventus: ecco perché
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Il futuro di Joao Mario alla Fiorentina potrebbe avere conseguenze dirette anche sulle prossime mosse della Juventus. I bianconeri dovranno infatti trovare una sistemazione per almeno uno degli esterni di cui sono proprietari e molto dipenderà proprio dalla permanenza o meno del portoghese a Firenze. Se il giocatore dovesse lasciare la Viola a fine anno per fare ritorno in bianconero dopo il prestito, diventerebbe necessario individuare un'altra soluzione, mentre non è esclusa la possibilità di ricorrere a un innesto temporaneo a gennaio, rimandando il grande investimento alla prossima estate. Lo riporta stamani il Corriere dello Sport.
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CalciomercatoIl mercato prende ufficiosamente il via: la priorità della Fiorentina, i nomi e i difficili ritorni di fiamma
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Angelo GiorgettiMastantuono luccica e irrita? Io uno come lui non lo tolgo mai. Quante critiche su Ndour: è la coperta di Linus per Vanoli, rassegnatevi. Giudizi severi su Oulai, Jimenez era più ingestibile
Mario TeneraniPeccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...
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