Difesa viola sotto esame, La Nazione: "Vanoli aspetta Ranieri e Pongracic per la svolta"

Paolo Vanoli ha davanti a sè due settimane per lavorare su un reparto che ha mostrato limiti di organizzazione, lettura delle situazioni e capacità di proteggere la propria area. Le ultime tre partite, contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, hanno confermato una tendenza preoccupante: sei gol subiti, spesso in circostanze nelle quali gli avversari hanno trovato troppo spazio e troppa libertà. Anche contro i bianconeri è mancata la capacità di gestire, mantenere le distanze tra i reparti e difendere con lucidità nei passaggi decisivi. In questo quadro, ritrovare Pongracic e Ranieri può rappresentare molto più di un semplice recupero numerico. Il croato, atteso nelle prossime settimane dopo la lesione muscolare, offre esperienza, capacità di impostazione e caratteristiche utili per accompagnare una linea difensiva più alta senza esporsi più di tanto alla profondità.

Ranieri, già in panchina contro la Juve, porta invece conoscenza dei meccanismi viola, aggressività, leadership e quella naturale predisposizione a guidare il reparto che può fare la differenza nei momenti di difficoltà. Per Vanoli si aprono così nuove possibilità nelle scelte e negli incastri. Dragusin potrebbe trovare accanto a sé interpreti più complementari, mentre Viery avrebbe la possibilità di continuare a crescere senza pressioni eccessive. La concorrenza, inoltre, permetterebbe al tecnico di scegliere i centrali anche in funzione dell’avversario, alternando fisicità, velocità e qualità nella prima costruzione. Ma i rientri non basteranno se non cambierà anche il comportamento collettivo. Servirà maggiore protezione davanti alla linea arretrata, ma anche una gestione più intelligente del baricentro: aggressività sì, senza trasformarla in esposizione continua. Lo riferisce La Nazione.