Fiorentina, recupero lungo per Pongracic. La Nazione: "Potrebbe tornare a fine mese"
In casa Fiorentina, per quanto riguarda il capitolo infortunati, va prestata attenzione soprattutto ad Arthur Atta e Marin Pongracic. Il francese è il giocatore più atteso da Vanoli, che spera di ritrovarlo in gruppo a strettissimo giro di posta. Manca dal 20 settembre, giorno del pareggio contro il Napoli: quasi due mesi di assenza per un problema ai muscoli addominali che lo ha tenuto ai box. In questi giorni ha continuato a lavorare individualmente, con l’obiettivo di tornare finalmente a disposizione.
Il suo rientro darebbe a Vanoli una soluzione importante per qualità e dinamismo in mezzo al campo. Servirà qualche giorno in più per Pongracic, infortunatosi nel match di San Siro contro l’Inter. Possibile che per lui, sottolinea stamani La Nazione, si debba attendere la fine del mese per rivederlo in campo.
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