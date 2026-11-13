Calano gli introiti del Viola Park di quasi un milione: "Pesa la concorrenza"
Non soltanto i risultati sportivi e le difficoltà economiche della prima squadra. Dal bilancio 2025-26 della Fiorentina emerge anche un dato significativo relativo al Viola Park, il centro sportivo di Bagno a Ripoli inaugurato nell'ottobre 2023 e considerato uno degli investimenti più importanti della gestione Commisso. Secondo quanto riportato nella relazione sulla gestione allegata al bilancio societario, i ricavi commerciali del Viola Park sono scesi da 2.121.539 euro della stagione 2024-25 a 1.148.887 euro del 2025-26. Una flessione di 972.652 euro, equivalente a circa il 45,8% rispetto all'esercizio precedente.
Curiosa è la spiegazione fornita dalla stessa società viola. Tra le ragioni del calo vengono infatti indicate anche le attività concorrenziali di strutture simili presenti sul mercato, che avrebbero inciso soprattutto sull'organizzazione degli eventi B2B, ovvero quelli destinati alle aziende. A questo fattore si aggiunge l'impatto negativo dei risultati sportivi della Fiorentina che porta a quasi un milione in meno incassato dal centro sportivo di Bagno a Ripoli.
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