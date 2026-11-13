FirenzeViola Hojbjerg, la leadership e l'esperienza che manca in mezzo al campo

La Fiorentina vuole dare personalità al centrocampo ed è sulle tracce del nazionale danese Pierre-Emile Hojbjerg. Già seguito in estate da Paratici che lo ha avuto al Tottenham, il Marsiglia ora potrebbe cederlo ma c'è anche la Juve

Esperienza, fisicità e leadership in mezzo al campo, sono le caratteristiche che la dirigenza della Fiorentina vuole portare nella rosa viola, necessarie a sostenere una squadra a trazione anteriore e aiutare la difesa. Fabio Paratici vorrebbe attingere al suo bagaglio personale per un mediano che coniughi queste caratteristiche alla qualità e al "mestiere" appunto, individuandolo nell'ex Tottenham - dove lo ha potuto vedere da vicino - Pierre-Emile Hojbierg, al Marsiglia dal 2024. Il centrocampista è anche pilastro (oltre 100 gare) della nazionale danese con la quale sabato giocherà contro il Portogallo per poi affrontare la Norvegia.

Il suo percorso

Classe 1995, il centrocampista ha una lunga esperienza internazionale visto che dalle giovanili del Brondby nel 2012 è volato in Germania, al Bayern di Pep Guardiola con cui ha esordito e dove è rimasto fino al 2016, con un paio di prestiti all'Augusta e allo Schalke04. Dopo la Bundesliga Hojbjerg ha scelto la Premier tra Southampton e, dal 2020, il Tottenham che nel 2024 lo ha poi ceduto prima in prestito e poi a titolo definitivo al Marsiglia. Dove è andato si è dimostrato un leader. Per questo il giocatore è stato nel mirino della Fiorentina anche l'estate scorsa ma Hojbjerg, capitano della squadra francese, non ha voluto lasciare Marsiglia. Il club però a gennaio, nonostante la scadenza al 2028, potrebbe comunque cederlo per motivi economici. Ai microfoni di Radio FirenzeViola Giovanni Rossi, ex Sassuolo ed ex club manager appunto dell'OM ha spiegato: "Le condizioni finanziarie del Marsiglia sono pessime perché devono rispettare delle condizioni imposte dalla UEFA e dalla Ligue 1. Hojbjerg è un capitano, in ogni squadra in cui va è leader e proprio per questo uno come Hojbjerg io lo voglio sempre"..

La concorrenza non manca

Sul centrocampista però c'è anche la Juventus e più sullo sfondo il Siviglia (proprio dalla Spagna arrivano i rumors dell'ultimo mese) e solo il potere di convincimento di Paratici e la voglia del giocatore di arrivare a Firenze (quest'estate non c'è stata appunto) possono fare la differenza a favore dei viola (i bianconeri dalla loro parte hanno l'Europa ed obiettivi di classifica più alti). Intanto il giocatore a Marsiglia ha 11 presenze su 14 gare tra Ligue 1 ed Europa League disputate dai francesi, le tre saltate a metà ottobre solo per un problema muscolare da cui è guarito completamente.