Pellegrino al top nei colpi di testa: il Corriere dello Sport: "I viola però crossano poco"

Nella Fiorentina le due ali offensive giocano con i piedi invertiti. Mastantuono a destra, Njie a sinistra. Tagliano al centro e cercano la porta, non il compagno. In questo modo Mateo Pellegrino, 192 centimetri di altezza e, anche per questo, formidabile specialista nei colpi di testa, non viene valorizzato. Ci sono però un dato e un gol che potrebbero indurre Vanoli a una modifica, magari temporanea, magari parziale, della manovra d’attacco. Il dato: da quando l’argentino ha segnato la sua prima rete di testa in Serie A (8 marzo 2025, Parma-Torino 2-2) è arrivato a quota 9 e nei primi 5 campionati d’Europa solo un altro giocatore, il nazionale croato Ante Budimir, attaccante dell’Osasuna (altezza 190 centimetri) ne ha fatti altrettanti di testa.

Tuttavia la classifica di Opta sui cross dimostra che la scelta di gioco di Vanoli non prevede il cross sistematico. Anzi, quasi non lo prevede visto che la Fiorentina è all’ultimo posto insieme al Milan per i cross su azione. In 11 partite ne ha fatti 124 (poco più di 11 ogni 90'), la Juventus prima in questa specialità è a 198. Intendiamoci, il modo in cui attacca la Viola ha diversi aspetti positivi se restiamo alle statistiche. Mastantuono è al secondo posto nella classifica dei tiri totali con 44 conclusioni, due in meno di Paz che però ha pure segnato un gol in meno del suo connazionale (4 Masta, 3 Nico). E allo stesso tempo Pellegrino ha già fatto 4 gol (il doppio dell’anno scorso) anche senza tanti cross. L’ideale sarebbe una variazione al tema, ogni tanto le due ali si scambiano il posto e si mettono a crossare con il piede giusto. Lo riporta il Corriere dello Sport.