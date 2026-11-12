Infermeria viola: Ndour verrà valutato oggi da Vanoli, Atta può andare in panchina col Monza
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Cher Ndour verrà valutato oggi alla ripresa degli allenamenti (doppia seduta al Viola Park) dopo aver lasciato il ritiro dell’Under 21 per un piccolo problema alla caviglia. Il guaio fisico è da ricondurre alla gara con la Juve, quando il centrocampista ha subito una botta in una parte già dolorante, ma non dovrebbe essere a rischio per Monza, sfida di lunedì 23 novembre.
Saranno giorni decisivi anche per il recupero di Arthur Atta che è out dalla sfida del 20 settembre contro il Napoli, ma che alla ripresa del campionato potrebbe tornare a disposizione, essere convocato e andare in panchina. Lo riferisce stamani la Gazzetta dello Sport.
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