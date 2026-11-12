Difensore cercasi, il Corriere Fiorentino: "No ad Acerbi, occhio a Tiago Gabriel e Neumann"
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Per quanto riguarda il mercato difensivo, la Fiorentina sembra orientata verso soluzioni differenti rispetto a quella di Acerbi, il cui nome era già stato messo da parte per concentrarsi su obiettivi più recenti. Tra questi figura Tiago Gabriel del Lecce, mentre dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni su un possibile interesse per il tedesco Neumann, attualmente al Birmingham in Championship. Segnali che confermano come il lavoro per individuare il rinforzo giusto nel reparto arretrato sia ancora nelle fasi iniziali.
Una volta definite le priorità, Paratici dovrà occuparsi anche degli altri fronti del mercato, dalle valutazioni sui portieri per il futuro fino alle diverse situazioni ancora da risolvere. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
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