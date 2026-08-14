Mandragora verso l'assenza col Benevento. TMW: "Non sarà convocato"
Fabio Grosso aveva lasciato aperta una piccola possibilità, ma Rolando Mandragora non dovrebbe essere a disposizione della Fiorentina per la sfida di Coppa Italia contro il Benevento. Il centrocampista viola, alle prese con una sciatalgia, da quel che riporta Tuttomercatoweb.com, salvo sorprese non farà parte dei convocati per il debutto ufficiale della squadra di Grosso contro i campani.
Le condizioni e il percorso
Le condizioni del giocatore, tuttavia, non destano particolare preoccupazione. Secondo quanto riferito da TMW, il problema dovrebbe essere smaltito nel giro di pochi giorni e Mandragora dovrebbe quindi tornare regolarmente a disposizione per l'esordio in Serie A contro la Roma, in programma il 24 agosto. I viola preferiscono comunque non correre rischi e lasciarlo recuperare completamente prima di rimetterlo in campo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati