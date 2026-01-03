Dominguez proposto alla Fiorentina: c'è stata una telefonata tra le parti

La Nazione oggi in edicola scrive che alla Fiorentina è stato proposto Benjamin Dominguez, ala argentina che a Bologna non sta trovando spazio. Il calciatore cambierà squadra a gennaio e il club viola è tra quelli che stanno valutando la possibilità di affondare il colpo. Ci sarebbe stata una telefonata tra le parti proprio in questi giorni. Sullo sfondo sempre in quel ruolo resta Jeremie Boga, accostato a mezza Serie A e in uscita dal Nizza. Proprio con il club francese si sta discutendo per Amir Richardson, per il quale però manca ancora l'accordo tra le due società.

