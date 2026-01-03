Le reazioni alla proposta di Giani per lo stadio. Confocommercio dice sì

L'edizione di Firenze di Repubblica riporta come sia arrivata un'apertura da parte della Confcommercio alla proposta avanzata dal presidente della Toscana Eugenio Giani in merito alla possibilità di un coinvolgimento della Regione, di fondazioni bancarie e associazioni di categoria per completare assieme al Comune di Firenze il secondo lotto di lavori dello stadio Artemio Franchi, per un costo complessivo di 50-60 milioni di euro.

Dall'altra parte, il quotidiano riporta anche la freddezza da parte degli ambienti attorno alla Fondazione CR Firenze e la disponibilità a parlare da Ance Confindustria e Confesercenti. La Fiorentina dal canto suo si è presa qualche settimana di tempo per valutare il progetto con il tema di una concessione futura ancora da concordare con Palazzo Vecchio. Giani ha proposto di contribuire come Regione con 15 milioni di euro, gli altri fondi andrebbero trovati nelle fondazioni private.

"La sorte della Fiorentina ha ricadute sulla città. Ci sono impatti economici diversi quando la squadra va bene

o male — ha commentato Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze — Nei momenti di bisogno la storia chiama a questo senso di responsabilità".