Calciomercato Rinnovo in stand by per Fortini. Viti tratta la risoluzione del prestito: le ultime

Continuano gli aggiornamenti di mercato riguardanti la Fiorentina, anche in questo sabato di pre partita. Dopo la chiusura dell'accordo con la Sampdoria per il prestito secco di Martinelli, la società viola continua a lavorare anche sui fronti cessioni e rinnovi. In tal senso, non si registrano però novità in merito a Niccolò Fortini: il giocatore, messosi in mostra in questi primi mesi di stagione a Firenze, non si è ancora seduto a un tavolo col club e col suo entourage, tanto che i discorsi per il suo rinnovo di contratto (ora in scadenza al 2027) sono al momento fermi in stand-by.

Notizie poco felici anche sul conto di Mattia Viti. Il difensore non ha convinto in questi quattro mesi in maglia viola ed è sempre rimasto ai margini delle gerarchie, sia con Pioli che con Vanoli, motivo per cui il suo agente sta trattando la risoluzione del prestito con la Fiorentina. Probabile che l'ex Empoli torni al Nizza già in questo gennaio, per poi cercare una nuova sistemazione all'estero.