FirenzeViola Baldanzi-Fiorentina, Fazzini-Lazio (Lecce permettendo): a volte ritornano

A volte ritornano. Trattative e intrecci con l’Empoli che potevano concretizzarsi qualche stagione fa e che poi si sono arenate. Ma che ritornano prepotentemente. Tommaso Baldanzi e Jacopo Fazzini sono tra questi visto che da giocatori dell’Empoli sono stati al centro di trattative con la Fiorentina il primo già nella sessione invernale del 2024, con la Lazio il secondo nel 2025 ma poi le cose sono andate diversamente anche se ora potrebbero tornare di attualità.

Baldanzi infatti nonostante le tante voci che lo accostavano alla Fiorentina nell’ultimo giorno della sessione invernale di due anni fa è passato alla Roma. Il giocatore si è ritagliato però a fatica un po’ di spazio, poche volte da titolare e finora ha giocato complessivamente 2.379 minuti, di cui soli 383’ in 10 presenze sotto la guida di Gasperini. Troppi pochi per sentirsi parte di un progetto tecnico e così la Roma sta valutando alcune richieste. In queste ore si è aggiunta anche quella della Fiorentina, che ha mantenuto intatto il gradimento per il giocatore anche se si comprende poco a cosa possa servire in questa squadra che ha bisogno di due esterni e due mezzali al momento, oltre che di concretezza.

Passando a Jacopo Fazzini dopo essere stato sedotto e abbandonato dalla Lazio lo scorso anno, ha finito la stagione tra poche luci e molte ombre ad Empoli, chiusa con la retrocessione della squadra. Ora la Lazio sembra essersi riaffacciata a sondare il terreno per il giocatore che a Firenze non è stato mai valorizzato e con Vanoli, complice un infortunio a novembre, ha fatto solo un paio di presenze con pochissimo minutaggio con Aek e Genoa (all’arrivo appunto del tecnico) per poi scomparire. Un problema alla caviglia la giustificazione data da Vanoli ma la sensazione è che il giocatore paghi anche certi spifferi usciti non apprezzati dalla società già con Pioli.

Voci o verità sta di fatto che di Fazzini non si sa più nulla e non è certo uno degli inamovibili di questa squadra. Ma per lui un sondaggio lo ha fatto anche il Lecce anche se Corvino è molto attento a bilanci e ingaggi sostenibili per i salentini però il giocatore ha sicuramente il gradimento di club e tecnico giallorosso. Insomma il mercato è appena iniziato, a quanto pare però all’insegna del ‘a volte ritornano’.