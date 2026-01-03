Domani Fiorentina-Cremonese: ecco i convocati di Nicola, out Collocolo

Oggi alle 20:17
La Cremonese arriva a Firenze con un solo assente. Sono infatti 25 i giocatori convocati da Nicola per la gara di domani alle 15 al Franchi. Ecco l'elenco dal quale manca Collocolo infortunato.

PORTIERI: Audero, Silvestri, Nava
DIFENSORI: Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino
CENTROCAMPISTI: Pezzella, Barbieri, Zerbin, Valoti, Floriani Mussolini, Vandeputte, Payero, Grassi, Bondo, Lordkipanidze
ATTACCANTI: Vardy, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria