Vlahovic lascerà la Juventus a parametro zero. In pole c'è il Barcellona

Dusan Vlahovic sembra ormai certo di salutare Torino in estate a parametro zero, ma ha sempre detto di voler aspettare giugno per prendere una decisione definitiva. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in primissima fila ad oggi c'è il Barcellona, che ha già parlato con l'entourage del serbo e crede nell'accordo. Il suo ingaggio potrà essere molto simile a quello attuale, ovvero 12 milioni di euro annui.

Non manca però la concorrenza del Bayern Monaco e del Milan, con i bavaresi che per il momento si limitano a osservare e i rossoneri che invece restano sullo sfondo. Lui intanto ci tiene a rimanere vicino ai suoi compagni e a fare il leader all'interno dello spogliatoio, per questo viene stimato e seguito da tutti. Il futuro però è un tema diverso, che non si intreccia con la professionalità del classe 2000 e a oggi la chance di vestire la maglia blaugrana è un qualcosa che lo stuzzica molto, ancora di più della possibilità di rimanere in Serie A e farsi guidare da Allegri, tecnico che conosce benissimo.