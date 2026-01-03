La Juventus lavora al clamoroso ritorno di Chiesa. Parti al lavoro

Federico Chiesa potrebbe tornare alla Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex Fiorentina a Torino ha lasciato tanti amici e, qualora si creassero le condizioni giuste, tornerebbe volentieri là dove si era trasferito dopo essere cresciuto a Firenze. Il classe '97 cerca un modo per rilanciarsi nel 2026, ma non forzerà in alcun modo la mano con il Liverpool anche perché ancora non esiste una vera e propria trattativa. Chiesa però non si preclude niente e non ha accolto con indifferenza i segnali che gli sono arrivati.

Spalletti lo riabbraccerebbe volentieri, lui non impiegherebbe neanche troppo tempo ad ambientarsi in una città che conosce alla perfezione e con un allenatore che lo stima. Da capire quali saranno le valutazioni definitive da parte di Chiellini, Comolli e del nuovo ds Ottolini. La formula che ha intenzione di proporre la Vecchia Signora è quella del prestito secco: al momento i Reds non sono così certi di aprire a questa ipotesi, ma le cose possono cambiare in fretta.