La Fiorentina sonda anche Dominguez del Bologna per il suo attacco

La Fiorentina piomba su Benjamin Dominguez. A rivelare l'interesse dei viola per l'argentino del Bologna è stato il direttore di TMW Niccolò Ceccarini nel corso della puntata odierna di ExtraViola, in onda dal martedì al sabato su Radio FirenzeViola e RTV38. Secondo quanto riferito, l'interesse del club di Commisso è molto concreto ma prima di poter eventualmente valutare una cessione del classe 2003 i rossoblù dovrebbero trovare un sostituto.