Gosens in vantaggio su Ranieri. Corr.sport: "Oggi la decisione di Vanoli"

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, Robin Gosens è in vantaggio su Ranieri per giocare a sinistra contro la Cremonese domani al Franchi. Oggi ci sarà l'ultimo allenamento di rifinitura e Vanoli prenderà una decisione finale su chi giocherà sulla sinistra e il tedesco sarebbe in vantaggio dopo le prove generali a Parma. A completare il reparto poi dovrebbero essere Pongracic, Comuzzo e Dodo sulla destra. Per una Fiorentina che in partita passerebbe dal 4-1-4-1 al 4-3-2-1 in fase offensiva.