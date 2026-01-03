Il Cagliari vuole Nicolussi Caviglia: ecco quando arriverà l'accelerata

vedi letture

Ieri sera il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, prima del match casalingo contro il Milan, ha fatto intendere la volontà di chiudere il prima possibile per un centrocampista e come scrive stamani il Corriere dello Sport, il nome in pole position è Hans Nicolussi Caviglia, attualmente alla Fiorentina. Il quotidiano riporta come l'acceleratta per chiudere tutti gli accordi sia prevista dopo il turno di campionato attualmente in corso, con la squadra viola impegnata domani contro la Cremonese.

L’ultima offerta da 500.000 euro più il riscatto fissato tra i 4 e 5 milioni recapitata a Venezia potrebbe essere leggermente ritoccata al rialzo. La distanza tra le parti resta comunque contenuta: tutti gli attori protagonisti sono interessati a finalizzare l’affare. L’ex bianconero ha dato la sua disponibilità e la stessa Fiorentina si è detta pronta ad interrompere adesso il prestito.